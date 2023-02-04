Havza Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Genç seçildi

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SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Genel Kurulunda Coşkun Genç yeniden başkanlığa getirildi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen olağan genel kurulda divan başkanlığını Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, başkan yardımcılığını Saffet Ergin, katip üyeliklerini Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ile Murat Yılmaz yaptı.



Genç, 8 yıldır birçok hizmete imza attıklarını dile getirerek, "İnşallah üçüncü dönemimize bir müjde ile bismillah diyoruz. Bölgede danelik mısır rekoltesini artırmak için hazırladığımız yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Danelik Mısır Kurutma Tesisi projemiz onaylandı. Kısa süre içerisinde tesisimizi kuracağız." dedi.

Yapılan seçimde kullanılan 21 oyun tamamını alan Genç, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu ise Seydahmet Ünal, İlhami Uğuz, Uğur Sağlam, Cavit Şahin, Halil İbrahim Usta ve Hakan Balcı'dan oluştu.





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