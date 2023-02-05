2023 Yıldızlar Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2023 Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 70 kulüpten 246 sporcu katıldı. Organizasyonun beşinci gününde makaralı yay bireysel final atışları yapıldı.

Şampiyonada, 15 yaş altı makaralı yay bireyselde Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcularında Ahmet Ulubey Canikli ile Vira Okçuluk Spor Kulübü'nden İrem Şanel altın madalyanın sahibi oldular.

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