Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tarık Nacak'ın (44) kullandığı 55 ABJ 772 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda devrildi.



Yaralanan Nacak, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

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