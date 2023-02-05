Samsun'da sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da sahte içki üretimi yapılan eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülebileceğini değerlendirerek kaçak veya faturasız ürün satışının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.A'nın ikametinde sahte içki üretimi yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda ekipler, 78,5 litre el yapımı sahte içki, 1 litre sahte viski, 3 alkol yapımında kullanılan aparat, 1 alkol ölçüm cihazı ve 1 alkol kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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