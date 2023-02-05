Fırtına uyarısı nedeniyle yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı

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SAMSUN/SİNOP (AA) - Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Sinop için fırtına, Samsun için kar uyarısı yaptı.

Meteorolojinin, saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına uyarısının ardından çok sayıda yük gemisi kentin doğal limanına demirledi.

Öte yandan Meteoroloji, Samsun'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını duyurdu.

Samsun-Ankara kara yolu üzerinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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