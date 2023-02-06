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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli

AA

Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli

SAMSUN (AA) - Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ve Ladik ilçesinde bütün okullarda, Canik, Tekkeköy, Vezirköprü, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayrıca Tekkeköy ilçesi Yaylageriş, Kahyalı, Sarıyurt Ali Osman Gür ve Yağbasan ilkokulu ve ortaokulları ile Salıpazarı ilçesi Tahnal İlkokulu/Ortaokulu, Konakören İlkokulu/Ortaokulu, Cevizli İlkokulunda kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2727" adresinden ulaşılabilecek.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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