Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Vezirköprü Ziraat Odası seçimlerinde mevcut başkan Arslan Kaya tekrar başkan seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçimde Arslan Kaya ve Ahmet Kartal'ın listeleri oylandı.

Seçimde, 156 delegenin tamamı oy kullandı, oyların 2'si geçersiz sayıldı. Oyların 99'unu alan Aslan Kaya, yeniden başkan seçildi. Ahmet Kartal'ın oyu 55'te kaldı.



Ziraat Odası Meclisi, Kamil Öncel, İbrahim Akdemir, Dursun Kabuklu, Gültekin Kaya, Arslan Yıldırım, Necati Ünal, Ramazan Yanar, Samet Cevher, Ahmet Düzenli, Ahmet Duran, Azim Koç, Nurettin Kartal, Kenan Demir, Sezgin Mutlu, Satılmış Esen, Necmettin Tekin, Cemalettin Kırık, Ercüment Uyar, Metin Çankaya, Hakan Şahin'den oluştu.

- Ömer Tuna güven tazeledi

Ladik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına dördüncü kez Ömer Tuna seçildi.

Ladik Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan kongrede divan başkanlığını Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın yaptı.

Tek liste ile seçime giren Tuna, oy birliği ile 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Yönetim Kurulu ise Bülent Korkut, Bülent Sancı, Hüseyin Günay ve Ali Sancak’tan oluştu.

Denetim Kurulunda, Aslan Kıyıcıoğlu, Demirhan Aydilek, Bölge Birliği Temsilciliğinde Ömer Tuna ile Bülent Korkut yer aldı.

- Ladik Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Akdağ Kayak Merkezi, 1400 metrelik pisti ve 1360 metrelik telesiyeji ile kayak severlere hizmet veriyor.

Kayak merkezinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Akdağ kayak merkezinde kayak ve kızak severler güneşli bir günde Akdağ'da keyifli saatler geçirdi.



- Çarşamba Ziraat Odası'nda Muammer Aydemir güven tazeledi

Çarşamba Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen seçiminde mevcut başkan Muammer Aydemir, kullanılan 142 oydan 85’ini alarak güven tazeledi.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçiminde 143 delegeden 142'si oy kullanırken Ziya Köse 54 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından konuşma yapan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, seçimi kazananın Çarşamba ve Çarşambalı üreticilerin olduğunu ifade etti.

Genel Kurula delegelerin dışında Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Korgan Ziraat Odası Başkanı Sinan Romanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





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