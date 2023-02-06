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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ve 6 ilden destek ekipleri deprem bölgesine gönderildi

AA

Samsun, Kastamonu, Tokat, Çankırı, Amasya, Çorum ve Sinop'tan destek ekipleri deprem bölgesine gönderildi.

Samsun ve 6 ilden destek ekipleri deprem bölgesine gönderildi

SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu, Tokat, Çankırı, Amasya, Çorum ve Sinop'tan destek ekipleri deprem bölgesine gönderildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dağlı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Samsun'dan bölgeye yardım ekiplerinin ikincisinin de hareket ettiğini bildiren Dağlı, şunları aktardı:

"Depremde zarar gören şehirlerimize yardım için hareket etmek üzere hazır olan AFAD İl Müdürlüğümüzden 11 araç, 1 mobil koordinasyon tırı, 36 arama-kurtarma personeli, 3 arama köpeği, Sağlık Afet Grubundan 3 UMKE aracı, 11 ambulans ve 35 personel, Güvenlik Afet Grubundan 1 araç ve 4 personel, Haberleşme Afet Grubundan 5 araç (5 mobil jeneratör), 2 mobil araç ve 17 personel, Beslenme Afet Grubundan 1 kamyon, 1 aşevi aracı ve 6 personel, Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 5 araç ve 13 personel, Enerji Grubundan 5 araç, 3 jeneratör ve 15 personel, Psikososyal Destek Grubundan 2 araç ve 10 personel, Hasar Tespit Grubundan 5 araç ve 10 personel, Yangın Grubundan 3 araç ve 15 personel, Teknik Destek ve İkmal Grubundan 1 Beko, 1 treyler, 1 öncü, 1 akaryakıt tankeri ve 4 personel, Tahliye Yerleştirme Grubundan 5 araç ve 46 personel ile Barınma Çalışma Grubundan 1 tır (288 katlanır yatak) ilki saat 05.45'te olmak üzere saat 10.00 itibarıyla yola çıktı ve yükleme işlemi devam eden 15 tır da en kısa sürede yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

Depremde ölü ve yaralı sayısının artmamasının en büyük temennileri olduğunu ifade eden Dağlı, Samsun'da ilgili tüm kurumların AFAD Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine yardım için hazırlıklı olduğunu kaydetti.

- Tokat

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirlere Tokat AFAD Kriz Merkezi'nce alınan kararla araç ve personel desteği gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokat AFAD Kriz Merkezi, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında toplandı. Yapılan çalışmada Tokat ve ilçelerinde olumsuz bir durum tespit edilmezken tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Toplantı sonrasında, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerine araç ve personel desteği gönderildi. 3 araç ve 15 kişiden oluşan AFAD ekibi Kahramanmaraş'a, 2 UMKE aracı ve 10 personel Adıyaman'a, 27 Kızılay gönüllüsü ise Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Ayrıca 2 tır, 2 otobüs, 2 ekskavatör deprem bölgesine hareket etti.

Tokat'ın Turhal ilçesinden de doğal afet eğitimi almış 14 kişilik yardım ekibi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine doğru yola çıktı.

- Sinop

Sinop Valiliği de deprem bölgesine kentten, 26 AFAD ve UMKE personeli ile bir sahra hastanesi, 4 araç, 53 personelden oluşan komando timi, 9 personelden oluşan 3 hasar tespit ekibi ve 5 İl Göç İdaresi personelinin sevk edildiğini duyurdu.

- Kastamonu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, biri dört yataklı olmak üzere 6 ambulans, 2 lojistik aracı, 3 UMKE aracı ve kamyon olmak üzere 12 araç ile 52 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini açıkladı.

Bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Öte yandan daha önce Kastamonu UMKE'den 11 kişilik 3 ekip deprem bölgesine hareket etmişti.

- Çorum

Çorum'da 112 Acil Servis Başhekimliğince 9'u ambulans toplam 15 araçta 50 sağlık personeli ile İl Sağlık Müdürlüğünde görevli, içlerinde doktor ve hemşirelerin de yer aldığı 50'ye yakın personel, AFAD'dan 5 araç ve 28 personel ile Çorum Belediyesinden 7 araç ve 21 personel bölgeye gönderildi.

- Çankırı/Amasya

Çankırı'dan AFAD, Kızılay ve UMKE'den toplam 30 personel ve 4 araç, Amasya'dan ise itfaiyeden 1 arama kurtarma aracı ile 5 personel deprem bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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