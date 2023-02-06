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SAMSUN (AA) - Samsun ve Sinop'ta yaşanan sarsıntı sonrası okullar tatil edildi.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 13.24'te Elbistan merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin Samsun'da da hissedildiği belirtildi.



Kentte şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, tüm ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medyadan asılsız haberlerin yayıldığına da işaret edilerek şunlar kaydedildi:



"Vatandaşlarımızın, Samsun'da bir saat içinde deprem beklendiği şeklinde yayılan art niyetli haber gibi sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir."



- Sinop

Sinop Valiliğince Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin artçı sarsıntılarının kentte hissedilmesi üzerine, il genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hissedilen artçı sarsıntı nedeniyle tüm okullar ile özel kurslarda eğitim, öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlardaki çalışan hamile ve engelli çalışanların da bugün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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