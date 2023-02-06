Samsunlular depremzedeler için Kızılay'a kan bağışında bulundu

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsunlu vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezlerine kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayın vatandaşlara çağrısı üzerine Çiftlik Kan Alma Birimi'nde gelen gönüllüler, kan bağışı yaptı.

Birimde görevli Dr. Nisa Cebeci, AA muhabirine, ihtiyaç bölgelerine Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi olarak kan sevk edildiğini bildirdi.

Kan ihtiyacının sürekli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Cebeci, "Önümüzdeki günlerde oluşabilecek kan ihtiyacı için de tüm vatandaşlarımızı kan bağışına desteklerini bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Tuncer Erdoğan, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, kan bağışının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.



Özellikle afet zamanlarında kan ihtiyacının fazla olacağını belirten Erdoğan, "İki çocuğumu alıp kan bağışı yapmak üzere kan merkezine geldik, bunu bütün vatandaşlarımızın yapması gerekiyor. Böyle zamanlarda birbirimize destek olmamız çok önemli" dedi.

Emrah Erdoğan da deprem bölgelerinde yüzlerce yaralının olduğunu belirterek, kan bağışının önemini vurguladı.



Herkesin, başına böyle bir afetin gelebileceğini düşünerek kan bağışında bulunması gerektiğini bildiren Erdoğan, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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