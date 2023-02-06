Asarcık'ta yoğun kar yağışı ilçeyi olumsuz etkiledi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde gece saatlerin de başlayan kar yağışı gün içerisinde de etkisini sürdürüyor.

Asarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada eğitime verilen bir günlük aranın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerde idari izin verildiği duyruldu.

Etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ilçedeki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Belediye Başkanı Şerif Kılağuz'un da katıldığı çalışmalarda, ilçe merkez ile mahalle yollarının açık tutulması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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