Terme'de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar açık alanlarda toplandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde saat 13.24'te Elbistan merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem hissedildi.
İlçede vatandaşlar sarsıntı sonrası kentte belirlenen alanlarda toplandı.
Deprem anını yaşayan Turan Kural, lise öğrencisi çocuğunu tahliye edilen okuldan alırken 1999 Gölcük depremini yaşadığından dolayı aynı korkuyu hissettiğini ifade etti.
Yaşadığı korku dolayısıyla gözyaşlarına tutamayan Turan, "Deprem anında kahvehanede oturuyordum, bir an da sallandık. Oğlumda burada eğitim görüyor. Deprem paniğiyle beraber onu almaya geldim. Şu an da Türkiye'nin etrafı sallanıyor. Allah kimseye yaşatmasın. 1999 depreminde ben Kocaelindeydim, yaşadım. O yüzden çok korku yaşadım." diye konuştu.
Deprem sonrasında bir çok vatandaş binaları tahliye ederek, açık alanlarda bekledi.