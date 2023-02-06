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Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

AA

Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Tokat'tan yardım tırının ilki yola çıktı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, kullanılmamış kışlık kıyafet, iç çamaşırı ve bot, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, devam sütü, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, taşınabilir şarj aleti, mum, konserve, hazır gıda ve bisküvi yardımlarını kendilerine en yakın kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebilecekleri aktarıldı.

- Tokat'ta yardımlar Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda toplanıyor

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından başlatılan kampanya sonrasında toplanan gıda ve ihtiyaç maddelerini taşıyan ilk tır, deprem bölgesine gönderildi.

Vatandaşlardan toplanan battaniye, kuru gıda, kışlık giysi ve temizlik ürünlerinden oluşan yardımların depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda vatandaşlardan gelen yardımların toplanmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yardımlardan oluşan ilk aracımızı afet bölgelerine uğurladık. Yüzlerce hemşehrimiz kampanyaya destek vererek Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na yardımlarını getirdi ve getirmeye devam ediyor. Bugün bir tır daha göndereceğiz. Vatandaşlarımız kuru gıda, atıştırmalıklar, battaniyeler ve kışlık giysilerden oluşan yardımlarını getirmeye devam edecekler. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında vatandaşlarımızın yardımları ekipler tarafından alınarak buraya getiriliyor. Eşyaların hiç kullanılmamış olmasına özen gösterelim. Yardım kampanyasına katılan ve katılacak hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız."

Eroğlu, afet bölgesindeki çalışmalara destek vermek üzere Tokat Belediyesinden 35 yardımcı personel ve 15 itfaiye erini afet bölgesine uğurladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda iş makinesi, arama kurtarma ekibi, askerlerimiz ve belediyeden mesai arkadaşlarımız kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgelere yola çıktılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Deprem bölgelerimizden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Rabb'im vefat eden kardeşlerimize rahmet etsin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Göçük altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize de sağ salim kurtulmayı nasip etsin."

Tokat'ın Almus ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından başlatılan kampanyada, depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda, kullanılmamış kıyafet ve ihtiyaç malzemelerinin Almus Spor Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Kampanyayı duyan vatandaşlar, kullanılmamış battaniye, uyku seti, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet ve bebek maması, su, kuru gıdalar, barınma ihtiyacı için çadır, ısıtıcı, çoklu priz gibi malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılması için toplanma alanına götürdü.

Turhal Belediyesi ise deprem bölgesine 14 kişilik arama kurtarma personeli gönderdi.

- İllerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilecek

Sinop'ta Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden dolayı mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlarca hazırlanacak insani yardım malzemesi kolilerinin kent merkezinde Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilebileceği belirtildi.

Çorum'un Osmancık Belediyesince de depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Amasya Belediyesi tarafından yapılan anonsla Çelebi Mehmet Meydanı'nda yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Vatandaşlar, yiyecek, içecek, giysi, elektrikli soba, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven gibi yardım malzemelerini zabıta ekiplerine teslim etti. Belediyenin başlattığı yardım kampanyasında AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile zabıta ekipleri de koordinasyonu sağlıyor.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da çok sayıda vatandaştan depremden etkilenen bölgelere yardımda bulunma talebinin alındığı belirtildi.

Nakdi yardım yapmak isteyenlerin, AFAD Başkanlığına ait banka hesaplarına yardım yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın (0376) 213 52 84 - (0376) 212 24 91 - 0554 969 52 84 numaralı telefonlarına ulaşabilir, ilçelerimizde de Kaymakamlıklarımızla iletişime geçebilirler." ifadesi kullanıldı.

İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ayni bağış yaparken, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır, ikinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır, öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi."



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