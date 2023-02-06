Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop ve Kastamonu'dan deprem bölgesine destek

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop ve Kastamonu'dan deprem bölgesine kurtarma ekipleri ve çok sayıda araç gönderildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesinde AFAD, Kızılay, Belediyeler Birliği, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti.

Depremin ilk anından itibaren AFAD yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde ihtiyaçlar doğrultusunda ekiplerin hızla hazırlıklarını yaptığını ve hemen yardım için bölgeye hareket ettiğine işaret eden Demir, "Deprem bölgesine İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 3 araç, 15 arama kurtarma personeli, jeneratör, ayırıcı, kesici, beton kesme spirali, hava yastıkları, yol yapımı için paletli ekskavatör, 2 lastikli ekskavatör, 2 tane lowbed ile 4 personel ve 4 şoför, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ise içinde pvc boru, şiber vana, kaplin manşon, adaptör, elektrofüzyon makinesi, muhtelif çaplarda demir nipel, demir dirsek, eldiven testere, törpü, şarjlı spiral bulunan 3 araç ile 6 personel deprem bölgesine gönderildi. 5 kamyon, 1 loder ve 1 lowbedin ise sevke hazır halde bekletilmektedir." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) 9 kişilik Arama Kurtarma Takımı da Osmaniye'deki depremzedeler için yola çıktı.

Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de yaşanan depremin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gitti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen Malatya'ya 1 adet ekskavatör ve JCB kepçe gönderdiklerini belirtti.

Isıtıcı, su ısıtıcısı, kadın ve erkek termal içlik, kar kürekleri, termal çoraptan oluşan 2 tırı da deprem bölgesine sevk etmeye hazırlandıklarını bildiren Doğru, 7 iş makinesinin daha bölgeye gönderilmesi için çalışma yürüttüklerini aktardı.

- Çankırı

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelere şehirden 119 personel ve 16 aracın intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çankırı Belediye Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı Defterdarlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Türk Telekom İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Çankırı Şubesi ve Çankırı Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından,11 arama kurtarma teknisyeni, 3 planlama ve zarar azaltma personeli, 1 aşçı, 8 afet enkaz kaldırma personeli, 8 UMKE personeli, 2 ambulans ile 6 ambulans personeli, 7 sağlık personeli, 1 afet haberleşme personeli ile haberleşme aracı, 4 afet kurtarma teknisyeni, çeşitli kurumlardan 34 yerel destek ekibi personeli, 6 itfaiye arama kurtarma personeli, 22 afet enerji grubu personeli ile 8 afet psikososyal grubu personelinin bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

- Amasya

Amasya İl Özel İdaresi koordinasyonuyla 60 araç depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

Bir greyder, 7 kanal kazıcı ve yükleyici, 4 ekskavatör, 1 mini ekskavatör, 8 büyük damperli kamyon, 6 küçük damperli kamyon, 3 yükleyici, 4 dört çarpı dört kamyon, 1 kasalı kamyon, 11 tır nakil aracı, 1 otobüs, 1 minibüs, 1 akaryakıt tankeri, 2 transit pikap (1 tonluk yakıt tankı), 6 kamp treyler ve 3 jeneratör toplamda 60 aracın deprem bölgesinde enkaz kaldırma gibi çalışmalara katılacağı belirtildi.

- Sinop

Sinop'tan deprem bölgesine 29 AFAD ve UMKE personeli ile iki sahra hastanesi, 23 araç, 53 personelden oluşan komando timi, 9 personelden oluşan 3 hasar tespit ekibi, 5 İl Göç İdaresi personeli, 12 Sinop Belediyesi personeli, 4 İl Özel İdaresi personeli, 3 Sinop Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile özel sektörden iki iş makinesi operatörü sevk edildi.

- Kastamonu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, biri dört yataklı olmak üzere 10 ambulans, acil müdahale aracı, 2 lojistik aracı, 6 UMKE aracı, kamyon ve minibüs olmak üzere 21 araç ile 81 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini açıkladı.

İl Özel İdaresi tarafından da deprem bölgesine 3 iş makinesi, 250 battaniye, 76 metrekarelik 3 çadır, 37,5 metrekarelik 5 çadır, 18 metrekare 15 çadır, 2 jeneratör gönderildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.