Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı tren seferlerine ara verildiğini duyurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım çağrısı yaptı.

Çağrının ardından vatandaşlar imkanları dahilinde kullanılmamış çocuk maması, katalitik soba, çocuk bezi, elektrikli ısıtıcılar, battaniye, yastık, yorgan, bot, ambalaj süt, kutu konserve gibi yardım malzemelerini Havza Belediye Kültür Merkezi'ne getirdi.

Kaymakam Cengiz Nayman, çok hızlı şekilde organize olarak yardımları kabul etmeye başladıklarını belirterek, "Halkımızdan ricamız Samsun Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında talep edilen ve ihtiyaç duyulan malzemeleri, yardım kabul alanına getirmeleri." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise vatandaşların yardım toplama alanına akın ettiğini dile getirerek, Havzalılara teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.