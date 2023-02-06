Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.
Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım çağrısı yaptı.
Çağrının ardından vatandaşlar imkanları dahilinde kullanılmamış çocuk maması, katalitik soba, çocuk bezi, elektrikli ısıtıcılar, battaniye, yastık, yorgan, bot, ambalaj süt, kutu konserve gibi yardım malzemelerini Havza Belediye Kültür Merkezi'ne getirdi.
Kaymakam Cengiz Nayman, çok hızlı şekilde organize olarak yardımları kabul etmeye başladıklarını belirterek, "Halkımızdan ricamız Samsun Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında talep edilen ve ihtiyaç duyulan malzemeleri, yardım kabul alanına getirmeleri." dedi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise vatandaşların yardım toplama alanına akın ettiğini dile getirerek, Havzalılara teşekkür etti.