Samsun ve çevre illerde depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ve çevre illerde depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı toplandı

AA

Samsun ve çevre illerde depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı toplandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta, Türk Kızılaya depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Türk Kızılayın kan bağışı merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Kan alma merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar Samsun’da 800, Kastamonu'da 205, Tokat'ta 260, Amasya'da 235 ve Çorum'da 230 ünite kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, AA muhabirine, kan bağışı çağrısında bulunulduktan sonra vatandaşların bağış noktalarına geldiklerini belirtti.

Türkiye'de kan stokları ile ilgili sıkıntının olmadığını dile getiren Muştu, "İlerleyen günlerde kan ihtiyacı doğabilir. Biz buradaki kan stokumuzu en üst seviyeye çıkaracağız. İlgili kurumlar bizden kan talebinde bulunduklarında talepleri karşılayacağız." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da kurulan kan bağışı noktasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılayın sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırdığı kan bağışı otobüsünü gören vatandaşlar kan vermeye başladı.

Lise son sınıf öğrencisi Aybar Efe Bayram, gazetecilere, Kızılayın aracını görüp kan vermek için form doldurduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle çok üzüldüğünü aktaran Bayram, "Oradaki vatandaşların kana ihtiyacı var. Tüm Türkiye'yi kan vermeye davet ediyorum. Elimizden geleni yapalım." dedi.

Arda Günaydın ise arkadaşıyla kan vermeye geldiğini ifade ederek, "Memleketimizi seven bir birey olarak kan vermeye geldik. Herhangi bir maddi manevi yardıma da gönüllü olarak destek vermekten şeref duyarız." diye konuştu.

- Çorum

Çorum'da Türk Kızılay şubeleri önünde bağışçılar kan verebilmek için yoğunluk oluşturdu.

Kan bağışında bulunanlar arasında Çorum'a üniversite eğitimi için gelen ve ardından burada kalan Kahramanmaraşlı Baddal Güler de vardı.

Güler, deprem sonrası ailesiyle 30 saniye görüşebildiğini, bir daha haber alamadığını dile getirerek, "Anneme ulaştım. Onun haricinde telefon ya da internet üzerinden hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum. Merak ediyorum. Sizlerden ricam, Kızılay kan merkezlerine gelip kan verin." dedi.

Deprem bölgesinin çok soğuk olduğunu, depremzedelerin soğuktan korunmak için kıyafet ve battaniyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Güler, kıyafet ve battaniye yardımı yapılması çağrısında bulundu.

- Amasya

Türk Kızılay Amasya Şubesi tarafından belediye önündeki bağış toplama aracı ve Kızılay Göllü Bağları Şubesine gelen vatandaşlar, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Vatandaşlardan Ahmet Çelik, AA muhabirine, depremden dolayı oluşan ihtiyacı karşılamak için kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Kan bağışı yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu aktaran Çelik, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

- Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Türk Kızılayın kan bağışı tırında yoğunluk dikkati çekti.

Türk Kızılayın kan bağışı daveti üzerine Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan bağış tırında vatandaşlar kan verdi. Bağış yapmak isteyenler yağmura aldırış etmeden sıra bekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop ve Kastamonu'dan deprem bölgesine destek
YEREL HABERLER Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop ve Kastamonu'dan ...
Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da ...
Terme'de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar açık alanlarda toplandı
YEREL HABERLER Terme'de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar açık ...
Asarcık'ta yoğun kar yağışı ilçeyi olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Asarcık'ta yoğun kar yağışı ilçeyi olumsuz etkiledi
Samsunlular depremzedeler için Kızılay'a kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Samsunlular depremzedeler için Kızılay'a kan ...
Samsun ve Sinop'ta yaşanan sarsıntı sonrası okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Samsun ve Sinop'ta yaşanan sarsıntı sonrası okullar ...
Samsun Valiliği'nden sosyal medyada deprem söylentisine açıklama
YEREL HABERLER Samsun Valiliği'nden sosyal medyada deprem ...
Samsun ve 6 ilden destek ekipleri deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Samsun ve 6 ilden destek ekipleri deprem bölgesine ...
Samsun´da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun´da eğitime kar engeli
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli
Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından ...
Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Fırtına uyarısı nedeniyle yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı
YEREL HABERLER Fırtına uyarısı nedeniyle yük gemileri Sinop doğal ...
2 çocuk annesi kadının cesedi denizden çıktı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadının cesedi denizden çıktı
(Görüntülü)KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ, 5 YAKININI KAYBEDEN İMAM GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ, 5 YAKININI ...
Samsun'da denizde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da denizde kadın cesedi bulundu
Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı ...
Kazada ölenler toprağa verildi, 5 yakınını kaybeden imam güçlükle ayakta durdu
YEREL HABERLER Kazada ölenler toprağa verildi, 5 yakınını kaybeden ...
Samsun'da sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi ...
Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
YEREL HABERLER Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi
Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
2023 Yıldızlar Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER 2023 Yıldızlar Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.