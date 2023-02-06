Samsun ve çevre illerde depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı toplandı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta, Türk Kızılaya depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Türk Kızılayın kan bağışı merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Kan alma merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar Samsun’da 800, Kastamonu'da 205, Tokat'ta 260, Amasya'da 235 ve Çorum'da 230 ünite kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, AA muhabirine, kan bağışı çağrısında bulunulduktan sonra vatandaşların bağış noktalarına geldiklerini belirtti.

Türkiye'de kan stokları ile ilgili sıkıntının olmadığını dile getiren Muştu, "İlerleyen günlerde kan ihtiyacı doğabilir. Biz buradaki kan stokumuzu en üst seviyeye çıkaracağız. İlgili kurumlar bizden kan talebinde bulunduklarında talepleri karşılayacağız." dedi.



- Kastamonu

Kastamonu'da kurulan kan bağışı noktasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılayın sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırdığı kan bağışı otobüsünü gören vatandaşlar kan vermeye başladı.

Lise son sınıf öğrencisi Aybar Efe Bayram, gazetecilere, Kızılayın aracını görüp kan vermek için form doldurduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle çok üzüldüğünü aktaran Bayram, "Oradaki vatandaşların kana ihtiyacı var. Tüm Türkiye'yi kan vermeye davet ediyorum. Elimizden geleni yapalım." dedi.

Arda Günaydın ise arkadaşıyla kan vermeye geldiğini ifade ederek, "Memleketimizi seven bir birey olarak kan vermeye geldik. Herhangi bir maddi manevi yardıma da gönüllü olarak destek vermekten şeref duyarız." diye konuştu.

- Çorum

Çorum'da Türk Kızılay şubeleri önünde bağışçılar kan verebilmek için yoğunluk oluşturdu.

Kan bağışında bulunanlar arasında Çorum'a üniversite eğitimi için gelen ve ardından burada kalan Kahramanmaraşlı Baddal Güler de vardı.

Güler, deprem sonrası ailesiyle 30 saniye görüşebildiğini, bir daha haber alamadığını dile getirerek, "Anneme ulaştım. Onun haricinde telefon ya da internet üzerinden hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum. Merak ediyorum. Sizlerden ricam, Kızılay kan merkezlerine gelip kan verin." dedi.

Deprem bölgesinin çok soğuk olduğunu, depremzedelerin soğuktan korunmak için kıyafet ve battaniyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Güler, kıyafet ve battaniye yardımı yapılması çağrısında bulundu.

- Amasya

Türk Kızılay Amasya Şubesi tarafından belediye önündeki bağış toplama aracı ve Kızılay Göllü Bağları Şubesine gelen vatandaşlar, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Vatandaşlardan Ahmet Çelik, AA muhabirine, depremden dolayı oluşan ihtiyacı karşılamak için kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Kan bağışı yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu aktaran Çelik, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

- Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Türk Kızılayın kan bağışı tırında yoğunluk dikkati çekti.

Türk Kızılayın kan bağışı daveti üzerine Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan bağış tırında vatandaşlar kan verdi. Bağış yapmak isteyenler yağmura aldırış etmeden sıra bekledi.

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