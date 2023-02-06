Kahramanmaraş'ta bir apartmanın enkazından anne ve kızı kurtarıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremde binanın altında kalan anne ve kızı, UMKE ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki Hamidiye Sitesi D Blok, şiddetli sarsıntıyla yıkıldı.

Vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Zübeyde Türkkahraman ve kızı Sena Türkkahraman'ın yaşam belirtilerini fark etti.

Yıkılan 12 katlı binanın enkazında, bir kanepenin oluşturduğu yaşam üçgeninde mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 10 saat sonra vatandaşların ve UMKE ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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