Samsun'da mahsur kalan araçları belediye ekipleri kurtardı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Salıpazarı ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



İlçeye bağlı Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkiinde araçların yolda mahsur kaldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan karla mücadele ekipleri, 3 minibüs ile 4 otomobilin yolunu açarak mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Tahnal Mahallesi Beşkardeşler mevkiinde 3 araç içerisinde mahsur kalan 10 kişi de belediye ekiplerince kurtarıldı.

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