Samsun Valisi Dağlı, Elbistan ilçesine görevlendirildi

SAMSUN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine görevlendirildi.

Vali Dağlı, kentten ayrılmadan önce, Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde 7/24 esasına göre görev yapan TAMP Samsun İl Koordinasyon Kurulunu ziyaret ederek, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

5 bin 760 katlanır yatak ve 720 çadırın 27 tır ile Kahramanmaraş’a sevk edilmek üzere yola çıktığını bildiren Dağlı, "Vatandaşlarımız tarafından iletilen yardımları da valilik koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacağız. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılanlar başta olmak üzere afet yaralarının sarılması için gayret gösteren herkese kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

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