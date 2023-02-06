Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişiye adli işlem uygulandı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SAMSUN (AA) - Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişiye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan "Samsun'da 1 saat içinde 6,5 büyüklüğünde deprem bekleniyor" şeklinde paylaşımda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 zanlıyı adreslerinde yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler, haklarında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bir kişiye, aynı suçtan işlem uyguladığı öğrenildi.

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