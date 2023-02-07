19 Mayıs ilçesinden deprem bölgesine yardım

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalara katılmak üzere 8 kişilik ekip, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden deprem bölgesine hareket etti.

19 Mayıs ilçesinde AFAD koordinasyonunda afetlerden korunma, ilk yardım ve yangın eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, deprem bölgesine gitti.



İlçeden ilk etapta 8 kişilik ekip Samsun AFAD yetkilileriyle yardım amacıyla deprem bölgesine hareket etti.







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