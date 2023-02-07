Samsun'dan deprem bölgesine yardım

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Samsun Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada vatandaşlar tarafından yaşam malzemesi ve yiyecekler, Havza Belediye Kültür Merkezi'ne getirildi.

Ablasıyla kültür merkezine gelen 4 yaşındaki Batuhan Ayan da depremzedelere gönderilmek üzere ekiplere battaniye teslim etti.

Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, küçük Batuhan'a teşekkür etti.

Yardım malzemeleri, gönüllülerce kolilenerek tıra yüklendi. Daha sonra yardım tırı, dualarla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yollandı.

Nayman, yardım tırının hızla yola çıkması için çalışmalara destek olan herkese teşekkür ederek, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Özdemir de vatandaşların duyarlılığıyla kısa sürede yardım tırını yola çıkardıklarını belirterek, "İnşallah yarın da ikinci tırımız yola çıkacak. Tüm halkımıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yaşadığımız afette hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.

19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği öncülüğünde düzenlenen kampanyada toplanan battaniye, elektrikli ısıtıcı, mama gibi yardımlar, belediye personeli ve gönüllülerin yardımıyla tıra yüklendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yardım kampanyasına katılımlarından dolayı ilçe halkına teşekkür ederek, "Yardım kampanyasını duyar duymaz tüm mahallelerimizden vatandaşlarımız, deprem bölgesindeki vatandaşların kullanabileceği malzemeleri getirip teslim etti. İlçe halkımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yardım tırı, daha sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.





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