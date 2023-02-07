Samsun'da cenaze dönüşü karlı yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yakınlarının cenazesinden dönerken karla kaplı yolda mahsur kalanlar, kurtarıldı.

Salman Mahallesi'nde yakınlarının cenazesine katılan vatandaşlar, dönerken yolun karla kaplı olması nedeniyle mahsur kaldı.



Salıpazarı-Tahnal grup yolunda ilerleyemeyen vatandaşlar, Salıpazarı Belediyesinden yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle olay yerine gelen belediye karla mücadele ekipleri, 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı. Araçları halat yardımıyla çeken ekipler, mahsur kalanları kurtardı.





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