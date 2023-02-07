Samsun'da dalgalar sahilde hasara neden oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde dalgalar, sahilde hasara yol açtı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede boyu 5 metreyi bulan dalgalar, Doğupark'taki sahil yoluna ve duvarlara zarar verdi.

Sahil yolunda bazı noktalarda asfaltın kalktığı görüldü.

Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bozulan asfaltı ve dalgaların yola taşıdığı taşları temizlemeye başladı.













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