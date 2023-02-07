Samsun'da deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'da yardım toplama çalışmaları devam ediyor.

Salıpazarı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan deprem yardım çadırına soğuk havaya rağmen vatandaşlar yardımlarını getiriyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, "Milletimiz bu zor günde soğuk havaya rağmen yardımlarını esirgemiyor. Halkımızın gönülden yaptıkları tüm yardımları için teşekkür ediyorum." dedi.





- Terme

Samsun Valiliği, AFAD, Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi iş birliğinde başlatılan yardım kampanyasını Belediye Başkanı Ali Kılıç organize ediyor.

Vatandaşlar, yardım bölgesine gönderilmek üzere çocuk bezi, battaniye, mama, kıyafet, ısıtıcı gibi yardım malzemeleri belirlenen merkeze götürmeye devam ediyor.

Terme olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduklarını belirten Kılıç, "Terme Belediyesi olarak afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım konusundan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimiz güçlü, gün birlik olma günüdür. Tüm kalbimiz ve desteğimizle depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Biz de afet bölgesine ulaştırmak için Valiliğimiz koordinesinde çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "Deprem bölgesinde çalışan arama kurtarmadan sağlık ekiplerine, itfaiyesinden askeri personeline, güvenlik güçlerimize gönüllere, yardım etmek için çaba sarf eden tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

- Kavak

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, deprem dolayısıyla mağdur olanlara destek olmak amacıyla Samsun Valiliği koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Atar, yardımda bulunmak isteyenlerin Kavak Kaymakamlığı tarafından oluşturulan yardım toplama merkezlerine başvurmaları gerektiğini dile getirerek, hiç kullanılmamış olması şartıyla kışlık kıyafet, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, bot, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, mum, iç çamaşırı, konserve, hazır gıda, bisküvi gibi ürün ve malzemelerin kabul edileceğini anlattı.

Atar, yardım toplama merkezlerinin Kavak Belediye binası ve Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi olduğunu kaydetti.

- Bafra

Samsun Valiliği koordinasyonunda AFAD, Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Belediye Başkanlığı koordinesinde deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar, yardımların toplandığı Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'ne battaniye, çocuk giyim, giyecek, gıda ve su ağırlıklı olmak üzere malzeme getiriyor.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yardım çalışmalarını inceledi.

Ertürkmen, "Dün başlattığımız kampanyamızın ilk tırını Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Akşam bir tır daha göndereceğiz. Sonraki günlerde yardımların devam edecek." dedi.

Kılıç da deprem bölgesine belediye olarak iş makinelerini gönderdiklerini anlatarak, "Belediye personelimizden 35 gönüllümüzü de gönderdik. İkinci tırımızı birazdan yükleyip göndereceğiz." ifadesini kullandı.

- Asarcık

Asarcık Kaymakamlığı ve Asarcık Belediyesinin öncülük ettiği yardım kampanyasına muhtarlık ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Belediye, vakıf çalışanları ile Türk Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlardan gönüllü bir ekip, yardımları ayırarak hazır hale getirmek için gayret gösteriyor.

Belediyeden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile beraberindeki 15 kişilik ekibin yardım için gideceği öğrenildi.





- Yakakent

Samsun Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına Yakakent Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından da destek veriliyor.

Vatandaşlar tarafından getirilen yaşam malzemesi ve yiyecekler, Yakakent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi. Yardım malzemeleri, gönüllülerce kolilenerek araçlara yüklenip deprem bölgesine yollandı.

Kaymakam Abdülsamed Kılıç, yardım araçlarının yola çıkması için çalışmalara destek olan herkese teşekkür ederek, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma da belediyeye ait kepçeyi kısa sürede yardım için yola çıkardıklarını dile getirerek, "Tüm halkımıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yaşadığımız afette hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.