Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün gün boyu aralıklarla, gece yarısından sonra yoğun şekilde yağan kar, Kavak ilçesini beyaza bürüdü.

Yol, meydan, cadde, sokaklar karla kaplandı. Kırsaldaki yaklaşık 50 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları karla mücadele ekiplerince Samsun-Ankara kara yolunun açık tutulması için çalışma yürütülüyor. Kavak Belediyesi de ilçe merkezinde karla mücadele çalışmaları başlattı.

İlçe merkezinde 22 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye yaklaştı.





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