Samsun'dan deprem bölgesine destek

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun ve çevre illerden deprem bölgesine kurtarma ekipleri ve çok sayıda araç gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kahramanmaraş'a koordinatör emniyet müdürü olarak görevlendirildi. Urhal, 40 ekipte 80 personeliyle arama kurtarma çalışmaları için Kahramanmaraş'a gitti.

Samsun İl Jandarma Komutanlığından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat'ın emir komutasındaki Kavak Asayiş Komando Bölüğü de 68 personelin yanı sıra 2 köpekle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı.

Jandarma personeli, arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra yer altı görüntüleme cihazıyla bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman ve Diyarbakır'da Samsun'dan görevlendirilen 5 kadın astsubay da çalışmalara katılıyor. Ekiplerin, çalışmaları kapsamında 4 kişinin canlı olarak enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 11 araç ve 73 personel de deprem bölgesindeki çalışmalarında bir bebeği sağ, bir bebeği de ölü olarak enkazdan çıkardı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 46 komando, 5 Jandarma Arama Kurtarma personeli, köpek operatörü, ekip komutanı olmak üzere 53 personel, arama köpeği ve 6 araçla deprem bölgesine gönderildi.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü personeli de ihtiyaç olması halinde bölgeye gönderilmek üzere hazır bekletiliyor.

Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından 177, Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 140, İl Emniyet Müdürlüğünden 51 personel, Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Çorum İl Jandarma Komutanlığından 177, İl Emniyet Müdürlüğünden ise 28 personel deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 110, İl Emniyet Müdürlüğünden 120 personel, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve güvenlik önlemi almak için görevlendirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.