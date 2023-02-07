Samsun ve çevre illerde depremzedeler için kan bağışları devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar kan bağışı yapmayı sürdürüyor.

Türk Kızılayın Samsun'daki kan alım birimleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, depremzedeler için kan bağışında bulundu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Kızılay tarafından Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda da kan bağış merkezi oluşturuldu.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, AA muhabirine, vatandaşların kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadığını, yoğun şekilde bağış yapmak için kan alma birimlerine geldiklerini söyledi.

Vatandaşların yağmur altında bile kan bağışı yapabilmek için beklediklerini belirten Muştu, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kan bağışı organizasyonu yürüttüklerini anlattı.

Dün Samsun'da 1100 ünite kan bağışı aldıklarına işaret eden Muştu, "Bugün de kan bağışı çalışmalarını sürdürüyoruz. Stok seviyesinin imkanları doğrultusunda kan alımını durduracağız. Alınan kanın stoklanması, test ve tahlilleri var. Dolayısıyla seviyemizi aştık. İnşallah yarın ve diğer günlerde kan bağışı organizasyonu devam edecek." dedi.

Kan bağışında bulunan OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Köktürk ise depremzedelere yardım edebilmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Kan bağışını düzenli şekilde yapmaya çalışıyorum. Böylesi felaket anlarında insanlarımızın kan vermek için gelmelerinden dolayı gururluyum. Depremde ölenlere rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Zeki Türk de herkesin imkanı doğrultusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

- Kastamonu

Kastamonu'da kurulan kan bağışı noktasında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılayın sabah erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırdığı kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar, kan vererek depremzedelere destek oldu.

Kastamonu'da dünden bu yana 470 ünite kan bağışı alındığı öğrenildi.

- Sinop

Sinop'ta kurulan kan bağışı noktasında vatandaşlar bağışta bulunmaya devam ediyor.

85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda kurulan noktaya gelen çok sayıda vatandaş, bağışta bulundu.

Kentte dünden bu yana 200 ünite kan bağışında bulunulduğu belirtildi.

- Amasya

Türk Kızılay Amasya Kan Bağış Merkezi tarafından iki ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Amasya Belediyesinde ve Kızılay Göllü Bağları Şubesinde oluşturulan kan merkezlerinde kan bağışları alınıyor.

Kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşlar, zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Kent genelinde dünden beri 500 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.



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