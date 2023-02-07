Samsun'da 4 yaşındaki Siraç, depremzedelere hiç giymediği kıyafetlerini gönderdi

SAMSUN (AA) - Samsun'da 4 yaşındaki Siraç Şahinbaş, depremzedelere hiç giymediği kıyafetlerini gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte iki noktada 'Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı' konuşlandırıldı.

Vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri tıra yerleştirilerek deprem bölgesine gönderildi.

4 yaşındaki Siraç Şahinbaş da annesi ve babası ile birlikte depremzedelere yardım etmek için hiç giymediği kıyafetlerini getirdi.

Baba Ali Şahinbaş, oğlunun depremi öğrendiğinde üzüldüğünü belirterek, "Depremde zarar gören arkadaşlarına hiç giymediği pantolon, mont ve ayakkabıları gönderdi. Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Biz burada üşüyoruz, orada insanlar ne yapıyor düşünmek istemiyorum. Çok üzücü bir durum." dedi.

Yardım tırında inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çok büyük bir afet yaşıyoruz. Gün dayanışma günü." ifadesini kullandı.

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