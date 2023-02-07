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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde, kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen malzemelerin yüklendiği 4 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından Havza Belediye Kültür Merkezi'ne getirilen ve görevli personel tarafından kolilenen malzemeler, tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, gazetecilere, dünden bu yana 5 tır malzemenin deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Yardım çağrısına hızlı şekilde yanıt veren vatandaşlara teşekkür eden Nayman, "Havza halkı birlik ve beraberlik adına örnek davranış sergileyerek kısa zamanda 5 tır yardım malzemesini topladı. Bir taraftan da halkımız yardım malzemelerini bizlere ulaştırmakta. İnşallah daha fazla malzemeyi depremzedelere ulaştıracağız. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Elbistan'a görevlendirilen Nayman, yardım tırlarıyla yola çıktı.

- Çarşamba'dan kan bağışına destek

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı merkezine gitti.

Türk Kızılayın kan bağışı daveti üzerine Zübeyde Hanım Meydanı'nda kurulan bağış aracında vatandaşlar kan verdi. Bağış yapmak isteyenler, soğuk havaya aldırış etmeden sıra bekledi.

Türk Kızılay Çarşamba Şube Başkanı Uğur Gökçe, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Kan bağışı kampanyamız 11 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'a kadar devam edecek. Çarşambalı hemşehrilerimiz günün birlik ve beraberlik günü olduğunun bilinciyle yoğun katılım gösterdi. Toplanan kan bağışlarını ivedi şekilde deprem bölgesindeki yaralılarımıza ulaştıracağız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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