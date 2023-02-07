Çarşamba'da bir binada yıkılma tehlikesi nedeniyle tedbir alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde bir apartmanda yıkılma tehlikesi nedeniyle önlem alındı.

Sarıcalı Mahallesi Şehit Ahmet Sarı Sokak'ta kullanılmayan üç katlı apartman, hafif şekilde yana doğru eğildi.



Binanın tehlike oluşturması üzerine çevresine şerit çekilerek önlem alındı. Binanın girişine ve binanın altındaki dükkanın camına, "Bu bina riskli olduğundan içine girmek ve yakınında durmak yasaktır" yazısı asıldı.

Binanın yıkılması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.