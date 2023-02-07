Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiye adli işlem

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SAMSUN (AA) - Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişiye adli işlem uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan provokatif amaçlı paylaşımda bulunan bir şüpheli bulunduğunu tespit etti.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreste şüpheli A.Ö'yü yakaladı.

Emniyete götürülen zanlı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.





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