Çarşamba'dan deprem bölgesine yardım

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından başlattığı yardım kampanyasını sürdürüyor.



Deprem sonrası Çarşamba Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve odalarla koordineli şekilde yardım kampanyası başlattı. Belediye personeli, iş makineleri ve yardım tırlarıyla deprem bölgesine ulaştı.



Belediye Başkanı Halit Doğan, umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Dualarımız vatandaşlarımızla. Afet bölgesine göndermek için başlattığımız kampanyamız dahilinde yardım tırlarımız, iş makinelerimiz ve 50 kişilik ekibimiz deprem bölgesinde. Belediyemizin koordinesi ile şu ana kadar Elbistan'a 9 tır yardım gönderdik. Bir yandan da Çarşamba'mızda yardım tırlarımız ve iş makinelerimiz hazırlanmaya devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Doğan, yardım yapmak isteyenlerin yardımlarını 24 saat açık olan Belediye Beyaz Masa birimine 8 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ulaştırabileceklerini kaydetti.

Afet bölgesine gönderilmek üzere kan bağışı çağrısında da bulunan Doğan, deprem felaketi sebebiyle şubat ayındaki tüm kültür sanat programları da iptal ettiklerini kaydetti.





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