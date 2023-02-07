Vezirköprü'den deprem bölgesine yardım seferberliği

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen yardım kampanyasına ilçe halkı ilgi gösterdi.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde, Vezirköprü Belediyesi ve Kızılay Şubesi tarafından organize edilen yardım toplama kampanyası kapsamında vatandaşlar tarafından yardım toplama ve sınıflandırma alanına getirilen yardımlar, görevliler tarafından sınıflandırılıyor.

Vezirköprü'den yorgan ve ısıtıcı yüklenen ilk tır deprem bölgesine yola çıkarken, gelen yardımlar sınıflandırıldıktan sonra tırlara yüklenmeye devam ediyor.





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