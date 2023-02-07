Samsun itfaiyesi, Kahramanmaraş'ta enkazdan çocuk ile anne ve babasını kurtardı

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından aynı aileden 3 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Çöken 7 katlı binanın enkazında ortam dinlemesinin ardından sağ olanlar bulunduğu belirlendi. Yürütülen çalışmalarda ilk olarak 5 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

Enkaz altından çocuğun çıkarılması ve itfaiye ekiplerinin sevinci, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekipler, daha sonra çocuğun anne ve babasını da enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı.

Çocuk ile anne ve babası, sağlık ekiplerine teslim edildi.





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