Alaçam'dan deprem bölgesine yardım

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SAMSUN( AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası sürüyor.



Vatandaşlar tarafından Alaçam Belediyesi, Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu'na teslim edilen yardım malzemeleri gönüllülerce koli yapılarak kamyonlara yüklendi.



Yardım malzemeleri, iki kamyonla depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.







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