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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaçam'dan deprem bölgesine yardım

AA

Alaçam'dan deprem bölgesine yardım

SAMSUN( AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Vatandaşlar tarafından Alaçam Belediyesi, Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu'na teslim edilen yardım malzemeleri gönüllülerce koli yapılarak kamyonlara yüklendi.

Yardım malzemeleri, iki kamyonla depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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