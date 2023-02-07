GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı kavga sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde N.G.D. ile K.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, tabancayla ateş ederek N.G.D'yi karnından yaraladı.



N.G.D, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.G.D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı K.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.





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