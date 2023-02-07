Alaçam'da kar yağışı etkili oluyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olurken merkez beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaşırken yağışın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal bölgelerde ki mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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