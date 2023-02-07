KAVSİYAD'tan deprem bölgesine yardım

SAMSUN (AA) - Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneğince (KAVSİYAD) afet bölgesine iki yardım tırı sevk edildi.

Depremlerin ardından KAVSİYAD yönetimi, depremzedelere destek olmak için iki tır dolusu su, demir kesme makasları, çekiç ve murç yardımlarını Elbistan'a gönderdi.

KAVSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yerişkin, böylesi zor günlerde herkesin imkanları dahilinde yardım yapması ve yaşanan acıları dindirmesi gerektiğini ifade etti.

Yerişkin, depremin tüm yurtta acı ve gözyaşına neden olduğunu belirterek, "Zaman sen ben davası gütme zamanı değildir. Allah bu tür acıları bizlere bir daha yaşatmasın. Rabbim bu yaşananlardan her manada ders alabilmeyi nasip etsin. Acımız büyük, ancak acılar paylaştıkça azalacaktır. Bu zor meşakkatli, acı dolu günlerde devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş, vefalı sağduyu sahibi, vicdanlı yürekler, sorumluluk sahibi sivil toplum örgütleri, devlet ile birlikte inşallah tez zamanda bu acıları dindirecektir." ifadelerini kullandı.





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