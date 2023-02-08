Havza Belediyesi deprem bölgesine 18 personel gönderdi

Artçı depremler neden olur?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Havza Belediyesi deprem bölgesine çalışmalara destek olmak üzere 18 personel gönderdi.

Deprem bölgesine yardım için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren Havza Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalara yardımcı olabilmeleri için 2 araçla 18 personeli yola çıkardı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir önceliklerinin deprem bölgesine hızlı bir şekilde yardımları ulaştırmak olduğunu belirterek, "İlk günden bu yana ilçemizde büyük bir seferberlik ve birliktelik ruhu ile hareket ediyoruz. İlk etapta yardım tırlarımızı bölgeye gönderdik. Şimdi ise oradaki çalışmalara yardımcı olmaları için personelimizi Elbistan'a gönderiyoruz. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.