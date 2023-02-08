Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 36 saat sonra kurtarıldı

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi, Samsun'dan bölgeye giden Canik Belediyesi arama kurtarma ekibince 36 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Canik Belediyesinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden 2 kişilik arama kurtarma ekibi de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, yıkılan binanın enkazından 36 saat sonra bir kişiyi sağ olarak çıkardı. Kurtarma ekiplerinin boyunluk takmak istemesi üzerine depremzede, "Boynumda bir şey yok" diye cevap verdi.

Kurtarma ekiplerinin "Geçmiş olsun Mehmet amca" sözlerinin ardından depremzedenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.



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