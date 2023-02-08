Kavak'tan deprem bölgesine yardım

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'un Kavak ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, deprem bölgesine gönderildi.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, deprem dolayısıyla Samsun Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım kampanyalarına destek amacıyla Kavak Kaymakamlığı ve Kavak Belediyesince çalışma başlatıldığını söyledi.



Depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardımların hayırsever iş insanlarından Çetin Örsel'in tahsis ettiği ekskavatör eşliğinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildiğini belirten Atar, "Kampanyamızda duygulu anlar yaşadığım çok oldu. Öğrencilerimiz, hatta anaokulu öğrencileri dahi harçlıklarından aldıkları gıda, temizlik malzemelerini depremzedelere ulaştırmak üzere getirdi. Hayırsever iş adamı Çetin Örsel, iş makinesini göndermek üzere tır üzerinde operatörü ile getirdi. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşırken, aziz Türk milletinin kardeşlerinin zor gününde göstermiş olduğu güçlü birlik ve beraberliğe şahit oluyoruz." dedi.



Gönderilen yardımların depremzedelerin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmesini umduklarını dile getiren Atar, "Yardım toplama kampanyamız devam ediyor. Yardımların toplanmasında emeği geçen tüm personelimiz ve vatandaşlarımızla az çok demeden kardeşlerine yardım elini uzatan tüm ilçe sakinlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayırsever Çetin Örsel de deprem bölgesindeki kardeşleri enkaz altındayken sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Gün birlik olma günüdür. Enkaz altından bir yaralının kurtarılmasına vesile olabilirsem ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

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