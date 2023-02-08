Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından enkaz altında kalan kadın, Samsun itfaiye ekibince yaklaşık 52 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 5 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, enkaz altında kalan 38 yaşındaki Rahime Demirci'ye yaklaşık 52 saat sonra ulaştı.

Sağ kurtarılan kadın, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.