Samsun'dan 189 sağlık çalışanı daha gönüllü olarak deprem bölgesine gitti

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun'dan 189 sağlık personeli daha gönüllü olarak deprem bölgesine gitti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'dan deprem bölgesine ilk olarak UMKE ve sağlık personeli 94 kişinin gittiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının çağrısı üzerine 189 kişinin daha gönüllü olarak bölgeye gitmek için yola çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz milletçe, birlikteyken güçlüyüz. Beraberken, tek yürek olduğumuzda her güçlüğün üstesinden geliriz. Gün, birlik olma günüdür. Gün, deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapmak için, 'Gelir misiniz?' çağrısına dakikalar içinde yanıt verip sevdiklerini, çocuklarını ardında bırakıp, 'Deprem bölgesindeki insanlarımız da bizim yakınlarımız, dostlarımız, çocuklarımız' deyip yola düşenlerin günü. Sağlık tesislerimizden çok kısa süre zarfında bu çağrıya 'evet' diyerek gelen hekiminden yardımcı sağlık çalışanına, destek personelinden teknik personeline, UMKE ekiplerinden tüm acil müdahale ekiplerimize ne kadar teşekkür etsek az. Allah devletimizin, milletimizin ve ekiplerimizin yardımcısı olsun."

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, gönüllü olarak deprem bölgesine giden sağlık personeline teşekkür etti.





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