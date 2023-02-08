Somalı 55 madenci Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına başladı

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ADIYAMAN (AA) - Somalı madenciler Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Soma'dan bölgeye gelen ve çalışmalarına başlayan 55 madenci, Adıyaman kent merkezinde AFAD ve UMKE ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

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