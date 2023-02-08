Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1035 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

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SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle kapanan 1035 köy ve mahalle yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle 133 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle 480 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde 15, ilçelerden Zile'de 18, Niksar'da 45, Reşadiye'de 20, Erbaa'da 28, Artova ve Almus'ta beşer, Başçiftlik ve Yeşilyurt'ta üçer, Turhal'da 4, Sulusaray'da 2 olmak üzere toplam 148 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 150 personel ve 80 iş makinesiyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta da kapanan 199, Amasya'da ise 75 köy yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor.



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