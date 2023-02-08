Salıpazarı'nda kar nedeniyle yolu kapanan iki hastayı hastaneye jandarma götürdü

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SAMSUN (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ulaşımda aksama yaşanıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına gelen yardım talebi sonucu Cevizli Mahallesi'nde hastaların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Kalp hastalığı ve nefes darlığı bulunan 73 yaşındaki Ayşe Keskin ile kalp çarpıntısı olan 64 yaşındaki Yusuf Keskin, kar nedeniyle yollarının kapalı olması üzerine jandarma ekiplerinde evlerinden alınarak Salıpazarı Devlet Hastanesine götürüldü.





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