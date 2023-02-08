Kavak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

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SAMSUN (AA) - Kavak'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kar ve tipinin etkisini kaybetmesiyle dün akşam saatlerinden itibaren kırsalda kapanan 86 mahalle yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu 58 mahallenin yolunda ulaşım yeniden sağlandı.



Kepçe operatörü Hüseyin Çakıroğlu, ara vermeden çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Amacımız vatandaşlarımızın sorunun çözmek. Kalan mahalle yollarımızı da en kısa zamanda açacağız." dedi.









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