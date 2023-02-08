Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye destek ekipleri ile araç ve iş makinelerinin gönderildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak ve depremzedelere destek olmak için Valilik koordinasyonunda tüm kurumlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle ilk andan itibaren seferber olunduğu belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı Samsun Koordinasyon Kurulunun depremin hemen ardından harekete geçtiği aktarılan açıklamada, Samsun'dan 601 personel, 187 gönüllü, 176 yerel destek ekibi ile 109 araç, 76 iş makinesi, 58 tır, 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil aşevi, 1 mobil komuta aracı, 4 UMKE aracı, 16 kara ambulansı, 1 uydu mobil aracı, 1 karasal mobil araç, 2 kurtarıcı araç ve 3 itfaiye aracının deprem bölgesine görevlendirildiği anlatıldı.

Deprem bölgesine tüm kaymakamlıklar ve hayırseverlerin desteğiyle yaşam malzemesi de gönderildiği vurgulanan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda toplanan 2 bin 298 koli giyim, 4 bin 261 koli ve 57 palet su, 3 bin 225 koli gıda, 39 koli ile 1600 adet ekmek, 813 koli karışık yardım malzemesi, 1196 koli ile 25 palet yetişkin ve bebek bezi, 11 bin 378 battaniye, 4 bin 530 yorgan, yastık, nevresim, 569 yatak, 26 ton yakacak, 446 ısıtıcı, 251 tüp, çok sayıda pil, el feneri, biberon, hırdavat malzemesi ve 3 jeneratör yüklü 37 tır deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır." ifadesine yer verildi.





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