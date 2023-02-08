Samsun'un ilçelerinden deprem bölgesine yardım

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SAMSUN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.



Vezirköprü Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yemek yardımını depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedelere yardımda bulunmak için 11 bin kişilik yemek pişirildi.

Okul müdürü Mecit Bedük, ilçe olarak afet bölgeleri için seferber olduklarını söyledi.



Yapılan yemekleri afet bölgelerine götürmek için yola çıktıklarını belirten Bedük, "Gece boyunca yemeklerimizi pişirdik ve sıcak şekilde sunmak için yola çıkıyoruz. Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına biz de yemek pişirerek destek olacağız. Depremzedelerimizin Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Pişirilen yemekler termos kutulara konularak sıcak şekilde depremzedelere ulaştırılmak üzere Vezirköprü'den Elbistan'a doğru yola çıktı.

- Asarcık

Asarcık ilçesinde de deprem bölgesi için yardım çalışmaları devam ediyor.

Asarcık Kaymakamlığı personeli, belediye çalışanları, emniyet amirliği, jandarma ekipleri, Türk Kızılay yönetimi ile gönüllülerin, deprem bölgesine yardım için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Geç saatlere kadar süren çalışmalarla yardım kolileri tırlara yüklenerek, deprem bölgelerine gönderildi.

- Havza

Havza'dan deprem bölgesine yardım sevkiyatı devam ediyor.

Kaymakamlık ve belediye öncülüğündeki yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar tarafından Havza Belediye Kültür Merkezi'ne getirilen ve görevli personel tarafından kolilenen malzemeler, bir minibüs ile 3 tıra yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Havza Kaymakam Vekili Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, gazetecilere, dünden bu yana 8 tır ve bir minibüs ile yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Nayman, yardım çağrısına hızlı şekilde yanıt veren vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de halkın yoğun şekilde yardım malzemesi getirdiğini dile getirerek, "Havza halkı birlik ve beraberlik adına örnek davranış sergileyerek kısa zamanda çok miktarda yardım topladı. İnşallah daha fazla malzemeyi depremzedelere ulaştıracağız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.





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